Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Montagabend nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 349,99 USD.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 349,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 356,50 USD. Bei 354,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.641.641 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Broadcom-Aktie 6,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 60,54 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.
Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
