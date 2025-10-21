Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 345,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 345,50 USD. Bei 344,08 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 350,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 500.203 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD. Gewinne von 8,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Abschläge von 60,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Broadcom einen Umsatz von 13,07 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

