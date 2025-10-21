Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Broadcom am Dienstagabend ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Broadcom gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 342,12 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 342,12 USD ab. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 341,38 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 350,00 USD. Bisher wurden heute 1.704.394 Broadcom-Aktien gehandelt.

Am 12.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 374,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 9,39 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Abschläge von 59,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15,95 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,07 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

