Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 344,99 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 344,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Broadcom-Aktie bei 345,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 340,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 414.065 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Broadcom-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit OpenAI beflügelt