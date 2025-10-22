Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 337,30 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 337,30 USD. Die Broadcom-Aktie gab in der Spitze bis auf 335,83 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 347,30 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.180.860 Broadcom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Broadcom-Aktie damit 9,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 138,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,05 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,35 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,10 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.

Broadcom veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Broadcom im vergangenen Quartal 15,95 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Broadcom 13,07 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

