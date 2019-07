Orakel von Omaha greift zu: Warren Buffett kauft weitere Bank of America-Aktien

• Buffetts Lieblingsbank: Bank of America• Berkshire hält zehn Prozent• 950 Millionen Aktien im Besitz der Investmentlegende

Dass Warren Buffett erneut bei Aktien der Bank of America zugegriffen hat, kam an der Börse gut an: Am Freitag schlossen die Anteilsscheine 1,4 Prozent höher bei 30,77 US-Dollar und erreichten ein Dreimonatshoch, nachdem der Investor am Donnerstag bei der SEC seinen Form-3-Nachweis eingereicht hatte.

Buffetts favorisierte Bank

Im vergangenen Quartal besaß Berkshire Hathaway noch "nur" 896,16 Millionen Anteilsscheine von der Bank of America. Doch die Investmentholding von Börsenguru Warren Buffett hat ordentlich aufgestockt. Dem SEC-Nachweis ist zu entnehmen, dass der US-Konzern 53,84 Millionen Aktien des Kreditinstituts zugekauft hat: Insgesamt hält Buffetts Firma nun 950 Millionen Aktien - das sind rund zehn Prozent der Bank of America. Berkshire Hathaway hat damit seine Position als führender Großaktionär ausgebaut. Vaguard Group folgt erst mit 6,4 Prozent Anteil als zweitgrößter BoA-Aktionär. Wie MarketWatch mutmaßt, kam die Positionserhöhung durch Optionsscheine zustande. Diese seien im August vor acht Jahren erworben worden und könnten nun ausgelaufen sein.

Warren Buffett gilt als überzeugter Bankenliebhaber und ist auch an weiteren US-Großbanken beteiligt. Unter anderem hält er nach neuestem Stand 409,8 Millionen Wells Fargo-Aktien. Genauso sind Goldman Sachs mit 18,35, JPMorgan mit 59,51 und Bank of New York Mellon mit 90,93 Millionen Aktien in Berkshires Depot zu finden.

