BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 01.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 4,12 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,14 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,04 EUR. Zuletzt wechselten 95.516 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR. 38,81 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,15 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.08.2022 erfolgen.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,416 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

