BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,67 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 3,67 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR. Bei 3,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.885 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 21,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,512 EUR in den Büchern stehen haben wird.

