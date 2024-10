BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 3,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:45 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,67 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.734 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR markierte der Titel am 08.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,66 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,67 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 154,41 Mio. EUR im Vergleich zu 95,88 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,160 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dreht ins Minus: Borussia Dortmund besiegt Bochum - Respekt vor den 'Bhoys'

BVB-Aktie stabil: Borussia Dortmund zahlt wieder Dividende - Verhaltene Umsatzprognose

Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX zum Start des Freitagshandels steigen