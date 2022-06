BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 02.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 4,10 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 4,10 EUR. Mit einem Wert von 4,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.788 Stück gehandelt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. 39,05 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,65 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2023 aus.

