BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 02.08.2022 09:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 3,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,80 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 3,80 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 100 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,72 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,45 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,25 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,80 EUR.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.09.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

