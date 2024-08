BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,61 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,61 EUR ab. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.860 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 22,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,04 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 98,19 Mio. EUR, gegenüber 100,76 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,55 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,512 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leichter: Couto-Leihe wohl beschlossene Sache - Wechsel von Groß offiziell

BVB-Aktie verliert: BVB wohl vor Leihe von Yan Couto - Wechsel von Groß nach Dortmund offenbar fix

BVB-Aktie fester: Pascal Groß wechselt wohl nach Dortmund