BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit Aufschlag

Um 03.06.2022 12:22:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 4,24 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 4,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.876 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR. 37,00 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 12.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2022 wird am 24.08.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,416 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

