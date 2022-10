BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag billiger

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 3,22 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 31.168 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 5,02 EUR erreichte der Titel am 19.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 35,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 8,19 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2022 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BVB (Borussia Dortmund) möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

