BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Vormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,88 EUR an. Bei 3,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.582 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 42,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,16 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 18.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 12.05.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 12.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,760 EUR je Aktie aus.

