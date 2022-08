BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag freundlich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 3,98 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,90 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 99.993 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 6,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2021). Gewinne von 40,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,73 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 05.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2022 wird am 28.09.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 28.09.2023 werfen.

