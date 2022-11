BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,67 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,69 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,65 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.172 Stück gehandelt.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,45 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 23,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 11.11.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 16.11.2023 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

