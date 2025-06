BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,81 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 3,81 EUR. Bei 3,81 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,80 EUR. Zuletzt wechselten 942 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 148,83 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.08.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,272 EUR je Aktie belaufen.

