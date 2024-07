BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) fällt am Freitagnachmittag

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR.

Die Aktie notierte um 15:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.267 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,79 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit Abgaben von 8,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,070 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BVB (Borussia Dortmund) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.09.2024 veröffentlicht.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,512 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

