BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 3,46 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 3,46 EUR abwärts. Bei 3,42 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 3,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 350.516 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.09.2024 erwartet.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,512 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie leichter: Couto-Leihe wohl beschlossene Sache - Wechsel von Groß offiziell

BVB-Aktie verliert: BVB wohl vor Leihe von Yan Couto - Wechsel von Groß nach Dortmund offenbar fix

BVB-Aktie fester: Pascal Groß wechselt wohl nach Dortmund