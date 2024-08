BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 3,50 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 3,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,50 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 16.303 Aktien.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 5,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 98,19 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.09.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,512 EUR im Jahr 2024 aus.

