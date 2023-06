BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Nachmittag ab

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 4,24 EUR abwärts. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,23 EUR. Bei 4,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 115.671 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 40,02 Prozent Luft nach oben. Bei 2,98 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,68 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com