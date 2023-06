BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagvormittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 4,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.313 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 37,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 vorlegen.

