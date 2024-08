BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 3,47 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 3,47 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.493 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,92 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 4,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Am 26.09.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,512 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

