BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 3,38 EUR. Bei 3,42 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 87.706 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2021 auf bis zu 5,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 11.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Terzic warnt vor FC Sevilla - Watzke setzt 'große Hoffnungen' auf Haller-Comeback in Bundesliga-Rückrunde

BVB-Aktie höher: Borussia Dortmund reist ohne Reus und Hummels nach Sevilla

BVB-Aktie abgestraft: BVB-Trainer Terzic enttäuscht nach Niederlage gegen Köln

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com