BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,64 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 15:41 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,64 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,58 EUR. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 173.104 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,36 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 9,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

