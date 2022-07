BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag ins Plus

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 3,66 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,72 EUR. Mit einem Wert von 3,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 228.209 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 6,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 15,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

