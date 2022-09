BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag Verlust reich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 3,89 EUR abwärts. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.483 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 6,09 EUR erreichte der Titel am 17.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 36,17 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2022 gerechnet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.09.2023 präsentieren.

