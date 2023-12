BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,61 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,61 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,62 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,62 EUR. Bisher wurden heute 3.451 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 39,12 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,19 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert.

