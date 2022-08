BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,5 Prozent auf 4,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,02 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.933 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 40,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

Am 05.11.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 28.09.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 28.09.2023.

