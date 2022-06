BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verliert am Vormittag

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 3,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,96 EUR. Mit einem Wert von 3,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 11.848 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (3,16 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,22 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,80 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2023 0,416 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

