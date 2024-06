BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 3,55 EUR ab.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 3,55 EUR nach. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,55 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.446 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 24,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,62 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,072 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BVB (Borussia Dortmund) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.09.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,409 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Fußball-EM 2024: Wer gewann bisher die meisten Titel bei einer Fußball-Europameisterschaft?

Kuriose Geldstrafe für BVB: Keeper Kobel zu spät bei der Seitenwahl - Aktie tiefer

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende