BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag schwächer

Manchester United in spotlight again over women's treatment

Manchester United Q3 Earnings Preview: Can Soccer Team Overcome English Premier League Disappointment, Champions League Miss Going Forward?

Heute im Fokus

Südzucker erwartet Ergebnisrückgang in Q2. Airbus erhält weiteren Auftrag aus Saudi-Arabien. Alstom sichert sich Rahmenvertrag in Milliardenhöhe. Porsche-Aktie weiter auf Erholungkurs: Sechster Gewinntag in Folge. Mercedes-Benz verzeichnet im zweiten Quartal leichten Absatzrückgang. Streik bei Samsung soll unbefristet weitergehen. Hoffnung auf steigende Gewinne in Korea stützt Delivery Hero.