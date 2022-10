BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,35 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,39 EUR. Bei 3,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.450 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,63 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 11.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 16.11.2023.

