BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,52 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 3,52 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,52 EUR an. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.569 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 32,95 Prozent Luft nach oben. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 6,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,072 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 03.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,76 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,409 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

