BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,79 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 11:34 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,79 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,80 EUR aus. Bei 3,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.474 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 8,34 Prozent niedriger. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,78 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 148,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Europäische Teams laut Watzke topmotiviert für Club-WM - BVB-Aktie stabil

BVB-Aktie schwächelt: Chelsea macht Borussia Dortmund wohl Angebot für Gittens

BVB-Aktie leichter: Bellingham-Bruder Jobe will anscheinend zu Borussia Dortmund