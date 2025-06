BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Mit einem Wert von 3,78 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,78 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 322 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent auf 148,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,272 EUR je Aktie.

