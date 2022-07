BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 11.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 3,61 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sank bis auf 3,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 108.430 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 14,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,80 EUR.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2022 veröffentlicht.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Dortmund verpflichtet Torjäger Haller als Haaland-Nachfolger

BVB-Aktie im Minus: Aufgalopp beim BVB - Terzic als neuer Cheftrainer zurück bei Borussia Dortmund

BVB-Aktie legt zu: Ex-Weltmeister Kohler sieht BVB als 'Top-Favorit' für Meistertitel

