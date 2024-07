BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 3,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:01 Uhr 0,1 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 3,67 EUR. Bisher wurden heute 1.016 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Gewinne von 27,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 10,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,55 Prozent zurück. Hier wurden 98,19 Mio. EUR gegenüber 100,76 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,512 EUR je Aktie.

