BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,65 EUR abwärts.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 3,65 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,62 EUR. Mit einem Wert von 3,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.183 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 10,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

Am 16.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent auf 154,40 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,160 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

