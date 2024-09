BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Mittag

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,67 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 11:39 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.740 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 08.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 16.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 154,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,03 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,160 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

