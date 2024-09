BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,67 EUR.

Um 09:00 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 3,67 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,67 EUR. Bisher wurden via XETRA 173 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,55 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,073 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 16.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 61,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 154,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,88 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,160 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

