BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 3,65 EUR zu.

Um 11:41 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 3,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 29.621 Stück.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Mit einem Zuwachs von 28,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 9,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,512 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

