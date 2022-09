BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,77 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,83 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 30.116 Aktien.

Bei 6,09 EUR erreichte der Titel am 17.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,11 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 19,15 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 05.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 28.09.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 28.09.2023 werfen.

