BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag tiefer

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 3,11 EUR nach.

Um 09:00 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,11 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,11 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 40,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 10,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 08.05.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,212 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

