BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag höher

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 14.07.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,56 EUR. Bei 3,56 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.453 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. 47,13 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (3,16 EUR). Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 12,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021 vor.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.08.2022 gerechnet.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie schwächer: Borussia Dortmund begrüßt neue Spieler mit Applaus zum Vorbereitungsstart

BVB-Aktie in Grün: Dortmund verpflichtet Torjäger Haller als Haaland-Nachfolger

BVB-Aktie im Minus: Aufgalopp beim BVB - Terzic als neuer Cheftrainer zurück bei Borussia Dortmund

