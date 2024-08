BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,70 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 3,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 13.311 Stück.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 11,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 98,19 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR umsetzen können.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,512 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

