BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 3,55 EUR. Bei 3,49 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.584 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 19.10.2021 markierte das Papier bei 5,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 29,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 16.11.2023.

