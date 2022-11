BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,55 EUR ab. Mit einem Wert von 3,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 193.925 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2021 markierte das Papier bei 4,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,60 EUR aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 94,10 EUR gegenüber 94,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.02.2023 vorlegen. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie: BVB unterliegt Gladbach 2:4

BVB-Aktie dennoch in Grün: Zeitpunkt von Hallers Rückkehr zu Borussia Dortmund nicht klar

BVB-Aktie mit Verlusten: Borussia Dortmund hadert mit fehlender Konstanz

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com