BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Die Aktie notierte um 15.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 3,68 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,69 EUR. Bei 3,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191.517 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 3,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com